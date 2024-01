Neofascisti di via Acca Larentia | non basta dire che sono pochi per scongiurare il pericolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) di Franco Failli Si è scritto che le persone che siriunite in viaper salutare romanamente i camerati cadutiuna minoranza trascurabile rispetto ai 60 milioni di cittadini italiani. Se sostituiamo “trascurabile” con “poco importante” non cambia minimamente il senso del discorso. Ma è vero che è sempre corretto definire un fenomeno come “poco importante” pensando ai rapporti numerici tra la popolazione che ne è interessata e quella che non lo è? Se parlassimo della diffusione di un fenomeno come la comparsa dell’alluce valgo o il gradimento del cinema horror, sarebbe corretto considerare l’importanza del fenomeno come proporzionale alla quantità di risorse che è opportuno investire per curare tali pazienti o per produrre tale tipo di film. In questi casi valutare quantele ...