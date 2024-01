“Nel 2023 Italia flagellata da eventi estremi Ma è questo l’anno in cui rischiamo il punto di non ritorno” | le previsioni di Antonio Sanò

Leggi su repubblica

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il fondatore del iLMeteo.it racconta i passati 12 mesi. Dalla siccità al primo uragano mediterraneo, l’alluvione in Romagna e Toscana, le palle di grandine in Friuli, le bombe d’acqua su Roma, la strage degli alberi a Milano: ecco gliche non dimenticheremo e da cui non...