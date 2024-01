Neet e lavoro | Fmts lancia “Mind the gap” | progetto pilota per formare i futuri chef e pizzaioli Ecco il bando

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Lunedì 29 gennaio 2024, alle ore 11,30, nell’HubGroup (in via Leonardo da Vinci, 15 a Pontecagnano Faiano) si presenta ildi attuazione per la Campania del programma “Alma – Aim, Learn, Master, Achieve”, l’iniziativa dell’Ue volta a sostenere i giovani che non hanno un, non seguono un percorso scolastico o formativo: i cosiddetti, “not in employment, education or training”. Formamentis Spa Società Benefit, insieme a tre partner nazionali e due transnazionali, ha elaborato ilthe gap”, della durata di 18 mesi, volto a contrastare la diffusa condizione di(36,5% nel 2022) in Regione Campania promuovendo per loro un empowerment basato sull’orientamento, il counselling e la formazione al ...