Nba | tripla doppia di Giannis | super Booker | Warriors vincono anche per Milojevic

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Milano, 25 gennaio 2024 – Continua la regular season NBA, questa notte sedici squadre in campo per un totale di otto partite. Dal successo di Phoenix in casa di Dallas grazie ai 46 di Devin, fino alla vittoria di Memphis a Miami, passando per il successo di Detroit e quelli di Oklahoma City e Golden State. Ripercorriamo tutti i risultati.ai limiti della perfezione nel successo dei Suns sui Mavs Trasferta in Texas per i Phoenix Suns che sbancano Dallas 109-132. Un match che, datala recente storia ai playoff, è molto sentito da entrambe le parti. Questa notte il duello a distanza tra Devine Luka Doncic l'ha vinto, anzi stravinto, la guardia di Phoenix. Dopo un primo tempo in equilibrio, nel terzo quarto arriva un parziale di 20-43 per gli ospiti che spacca la partita. Grandissimo ...