NBA 2023 2024 | Warriors tornano in campo e vincono Mavericks ancora ko | successi per OKC e Twolves

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Otto le partite della regular season NBA che si sono disputate nel corso della scorsa notte italiana. A Ovest prosegue la lotta per il primo posto di Conference, con Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolvesappaiate: OKC domina in Texas i malcapitati San Antonio Spurs 114-140 dietro i 32 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander, mentre ianche loro a domicilio, 107-118 suldegli Washington Wizards con 38 punti di Anthony Edwards. RISULTATI E CLASSIFICHE Successo dei Milwaukee Bucks a circa 48 ore dall’esonero di coach Griffin. In attesa che arrivi a sedere sulla panchina Doc Rivers, Antetokounmpo e soci battono 126-116 i Cleveland Cavaliers: 35 punti, 18 rimbalzi e 10 assist per il fenomenale greco. Dopo circa una settimana di stop a causa del lutto che ha colpito la franchigia ...

Disastro al Kaseya Center degli Heat alla quarta sconfitta di fila che non sono riusciti a battere i Grizzlies. Pur con tante defezioni nel roster, gli ospiti hanno potuto contare sul record in ...La gara perfetta di Kuminga. E i Big Three fanno 400 I Golden State Warriors battono gli Hawks e i Big Three, Curry, Thompson e Green, diventano il 13esimo trio nella storia NBA a festeggiare 400 ...