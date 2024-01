Nazismo morte | comunismo? | la risposta di Santoro gela lo studio di Floris

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) "Tu ti diresti anticomunista?". La domanda arriva più schietta che mai da Giovannia Michele. Accade a DiMatedì il 23 gennaio su La7. Qui il giornalista, in un primo momento, tenta di dribblare: "Io anticomunista? Quando sento la parolaimmediatamente mi viene in mente dolore, distruzione,e guerra. Quando sento la parolaovviamente mi viene in mente anche Stalin, la dittatura, distruzione del dissenso... Ma non riesco a ridurlo a Stalin". Facile così. L'ex volto Rai insiste: "I comunisti erano i cristiani nelle case comuni, erano anche i contadini poveri del Cilento che si ribellavano contro i borboni, ma anche quelli che stavano nella comune di Parigi, oppure i partigiani oppositori del fascismo per cui noi oggi grazie a loro possiamo vivere nella libertà". Per ...