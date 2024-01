Nati | la bufera social non si placa Lei accusa | “Hanno augurato la morte a me e ai miei figli”

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – Dopo l’ondata di critiche che ha investito l’influencer viareggina Giulia, la stessa imprenditrice digitale ha voluto fare un video per rispondere a chi l’ha attaccata di avere poco rispetto per le persone che soffrono in ospedale. La, infatti, nei giorni scorsi aveva pubblicato un reel su Instagram nel quale si è mostrata su un letto, con la mascherina dell’ossigeno sulla bocca e con una flebo attaccata a una borsa del noto marchio Hermes. Sul comodino altre borse più piccole della stessa marca. Tante le critiche, a cominciare da quella di Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello che ha di recente combattuto una battaglia contro il cancro. Laha girato un nuovo video in risposta pubblicato oggi, nel quale mostra altri esempi di videosimpatici. “Mi ...