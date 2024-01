Nardella | “Mi piacerebbe candidarmi alle Europee Spero di parlare con Schlein”

Leggi su lanazione

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Firenze, 25 gennaio 2024 – La segretaria del Pd Ellynon ha chiesto finora al sindaco Dem Dariodi candidarsi, ma, ha detto lo stesso, «di aver modo dianche con lei, non sono abituato a sgomitare, è il partito, la mia comunità che decide». Così il primo cittadino di Firenze rispondendo a Lilli Gruber su La 7 nella trasmissione Otto e mezzo. «glielo ha chiesto di candidarsi, le ha detto qualcosa?», ha domandato la conduttrice. «No», ha rispostoche aveva già esordito esponendo la sua ambizione a correre per Strasburgo. «Mi, non lo nascondo - aveva iniziato ...