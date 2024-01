Napoli | Rossitto | “A mio avviso Perez…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Fabio, ex centrocampista (anche) di Udinese e, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Nehuen Perez penso sia pronto per il, è ancora giovane ma ha la personalità per giocare in azzurro anche se giocare in una piazza come questa non è facile. Perez può dare una grossa mano alla difesa azzurra. Ilsta reagendo dopo un momento difficile, che ha fatto sembrare lontana anni e non mesi la conquista dello scudetto”., dopo la passata stagione… Era comunque prevedibile qualche difficoltà dopo una stagione straordinaria come quella scorsa. Mazzarri secondo me ha fatto bene a cambiare strada dal punto di vista tattico, ildi Spalletti era ed è inimitabile. Mazzarri ha dato un ...