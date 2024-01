Napoli | Perinetti | “E’ un dovere credere al quarto posto”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha parlato anche delGiorgio, attuale direttore tecnico dell’Avellino, a Radio Marte: “Dalla Supercoppa Italiana, nonostante la sconfitta, ilesce con più certezze, con un cambio di modulo più consono all’allenatore, c’è sicuramente un’aria nuova che potrà fare bene alla squadra. Certo, l’espulsione di Simeone ha condizionato la sconfitta con l’Inter e anche la partita di domenica con la Lazio”., ci sono ancora tante partite Ci sono una marea di partite, infortuni, impegni, e liste che restringono i giocatori da utilizzare, vero che ci sono i cinque cambi ma il problema serissimo sono le squalifiche: in gare così impegnative come si fa a dare due ammonizioni a distanza di pochi minuti? L’espulsione del Cholito ha costretto ila giocare in inferiorità ...