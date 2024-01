Napoli | Paganin | “Credo che contro i partenopei la Lazio…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ha parlato soprattutto delMassimo, ex calciatore e opinionista, su Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni: “La Lazio sta alternando buone prestazioni a gare meno buone.l’Inter mi aspettavo una squadra diversa, in fiducia, capace di esprimere un buon calcio e di mettere in difficoltà l’Inter che invece ha dominato lungo tutta la partita. Ora mi aspetto una reazione da parte della squadra di Sarri, perché è nelle sue corde. Certo, ha finora vinto solo col, e nel derby con la Roma, negli scontri diretti, quindi, è difficile immaginare come si comporterà nei 90’ dell’Olimpico”. La Lazioil… “farà pressing alto, provando a tenere il pallino del gioco sviluppando ...