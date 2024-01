Napoli | Ostigard vicino alla cessione a titolo definitivo per 7 milioni di euro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Così come Eljif Elmas, anche Leosembra destinato a salutare. Il motivo sembra essere lo stesso del giocatore macedone, con ildi Aurelio De Laurentiis che non vuole trattenere giocatori scontenti, con il difensore che avrebbe ancora meno spazio con l’arrivo del nuovo centrale. Per questo motivo il difensore è prossimoe L'articolo

Calciomercato Serie A / Le notizie di mercato di Serie A: Milan Djuric va al Monza, il Verona prende due nuovi giocatori ...IL difensore argentino si avvicina sempre di più al Napoli, e le cifre dovrebbero essere in totale di 18 milioni di euro. Nella trattativa non rientrerà Ostigard, per cui l’Udinese ha fatto un ...Tutto come da programma. La fumata bianca sarà comunicata da Aurelio De Laurentiis a stretto giro con il consueto messaggio su X. Sta di fatto che Nehuen Perez può considerarsi un ...