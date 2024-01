Napoli | Nehuen Perez | accordo vicino ma c’è un problema

Il Napoli punta Nehuen Perez per rinforzare la difesa, ma l’Udinese alza il prezzo a 20 milioni: trattativa in salita. Il Napoli è a caccia di un ... (napolipiu)

Accordo in vista per Nehuen Perez al Napoli , ADL vuole regalare a Mazzarri l’ultimo tassello. La fumata bianca potrebbe essere imminente. Il ... (napolipiu)

Il Mattino ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez, difensore dei bianconeri: "Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli ed a breve potrebbe firmare un quadriennale ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Napoli insiste per Nehuen Perez, difensore dell'Udinese: "Affondo decisivo per Perez. Il difensore, di proprietà dell’Udinese, ha messo d’accordo tutti, dal ...Continua la trattativa tra Napoli e Udinese per Nehuen Perez, difensore dei bianconeri. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino. "Nehuen Perez è sempre più vicino al Napoli ed a breve potrebbe ...