Napoli | il report dell’allenamento | ecco le condizioni degli infortunati

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato ilodierno.leIl, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato ilodierno.le– Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo è stato impegnato in ...