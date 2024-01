Napoli | il nuovo responsabile enti locali di FI? Già sindaco di Castellammare sciolta per camorra e incandidabile per due turni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Nei giorni scorsi la nuova coordinatrice di Forza Italia della provincia di, la senatrice Annarita Patriarca, ha composto il coordinamento provinciale ed ha affidato a Gaetano Cimmino la delega agli. Cimmino è stato ildell’amministrazione comunale didi Stabiaperdue anni fa, il 28 febbraio 2022. Ed è stata appena diffusa una sentenza del Tribunale civile di Torre Annunziata che, per gli stessi fatti dello scioglimento, lo ha dichiaratoper le prossime due tornate elettorali. Stessa sorte per tre ex assessori della sua giunta. Singolare una delega agliper chi non può candidarsi a nulla, nemmeno agli...