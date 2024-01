Napoli | il futuro per la panchina e…

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ilallenatore del… Da sportmediaset: Sarà che, Inter e Juve a parte, le grandi stanno valutando il cambio di. Sarà perché è uno degli allenatori più quotati a livello nazionale e internazionale. Di fatto, Antonio Conte si ritrova al centro del mercato come il salvatore della patria della prossima stagione. E tra chi sembra proprio intenzionato a cambiare guida tecnica dopo quattro anni e mezzo, vedi Milan, o chi si è affidato a un traghettatore,e Roma, il nome dell’ex allenatore che ha portato tre scudetti di fila alla Juve è molto più di un rumor di mercato. La trattativa con il Milan… La trattativa con il Milan non è un segreto per nessuno, tanto che il suo arrivo sullarossonera è quotato a 2,5. Pioli ha fatto tanto, tantissimo, in questi anni ma c’è il ...

Napoli , 23 gennaio 2024 - Oltre il danno la beffa: l'avventura a Riyad per la Supercoppa Italiana non ha portato al Napoli il trofeo auspicato, ... (sport.quotidiano)

«Attenzione, le cose preziose non devono andarsene da Napoli». È diretta, Maria Pia Incutti, non si perde in chiacchiere inutili. La Presidente della Fondazione Plart non ...Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno: "Lo scudetto del Napoli è stato un momento di gioia per i tifosi azzurri, ma per tutto il popolo di ...Fra luci e ombre la nuova infografica di Unicusano sull’innovazione urbana nelle smart city analizza la situazione digitale delle città italiane, andando ad aprire una finestra sul futuro e sulle poss ...