Napoli | Del Genio tra tattica e mercato

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Il conduttore di Radio Kiss Kisse giornalista di Telecapri Paolo Delsi è espresso nel corso della trasmissione ‘Ilsu Telecapri’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il rinnovo di Politano, l’acquisto di Ngonge, l’acquisto di Traorè, le conferme di Linstrom e Raspadori mi fanno pensare che l’idea di Mazzarri dal punto di vista tattico è quella di tornare al 4-3-3 o addirittura mettere un 4-2-3-1”. Secondo Del… Avendo pochi quinti, a maggior ragione dopo la cessione di Zerbin, credo che non sarà confermato il 3-4-2-1, altrimenti sarebbe una costrizione definitiva portare Di Lorenzo nei tre e non averlo nel suo ruolo naturale di spinta. Forse non in Lazio-, ma subito dopo credo che iltornerà alla linea a quattro“. Il ...

“Le comunità all’estero sono molto importanti, non solo per la domanda turistica che generano, ma anche perché favoriscono la valorizzazione delle ... (ildenaro)

Tra il Napoli e Zielinski potrebbe finire piuttosto male. Il polacco è in scadenza di contratto e ha deciso di non rinnovare. Il club rischia di ... (ilnapolista)

«Il quinto acquisto di questa sessione di mercato costringe il Napoli a fare delle scelte importanti per la lista Champions. In due rischiano l’esclusione» Neheun Perez sarà presto un giocatore del Na ...CALCIOMERCATO LAZIO - Piotr Zielinski era uno dei nomi fatti da Maurizio Sarri nella sessione estiva di mercato, per sopperire all'assenza di Milinkovic-Savic. In alternativa però, ...Con la sua corte di maschere arriva a Napoli la prima edizione del Carnevale in Galleria Borbonica: sabato 3 febbraio, alle 21, si anima la festa organizzata da Visivo Comunicazione, Vivere Napoli e ...