Napoli | con l’arrivo di Nehuen Perez | Ostigard può andare via Sky

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Neheunsarà presto un giocatore del. Arrivano le prime conferme dell’affare con l’Udinese. Accettata l’offerta da 18 milioni complessivi (16 + due di bonus) dal club friulano. Adesso rimangono da sistemare alcune dettagli e il dialogo tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo è costante. Di fatto, il difensore è il quinto acquisto dele comporta per il club delle scelte in ottica lista Champions. Due infatti rischiano di rimanere esclusi. C’è poi il tema. Condel nuovo difensore, Mazzarri potrebbe lasciar partire il norvegese che ha un principio di accordo con il Genoa. Arriva il difensore per Mazzarri Il punto di Francesco Modugno, inviato Sky, sul nuovo acquisto del: «Dialogo aperto tra De Laurentiis e la famiglia Pozzo, il rapporto tra loro è ...