“Na Santarella” di Eduardo Scarpetta in scena al Teatro Augusteo dal 2 all’11 febbraio

(Di giovedì 25 gennaio 2024) In “Na” protagonista è una donna che è “angelo e diavula”, timida e timorata di Dio, ma anche intimamente estrosa e ribelle Massimo De Matteo protagonista al(Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) in “‘Na” di, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì 2, infino a domenica 11. Sul palco anche Giovanni Allocca, Chiara Baffi, Marika De Chiara, Angela De Matteo, Carlo Di Maro, Luciano Giugliano, Valentina Martiniello, Peppe Miale, Sabrina Nastri, Federico Siano. Scene di Luigi Ferrigno, costumi di Annamaria Morelli, musiche di Paolo Coletta. Produzione EnteCronaca – Sgat –...

Al teatro Augusteo debutto nazionale di Massimo De Matteo in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta venerdì 2 febbraio. Massimo De Matteo ... (2anews)

Dopo il successo de “Il medico dei pazzi”, Claudio Di Palma e Massimo De Matteo si misurano ancora con la comicità senza tempo di Eduardo Scarpetta. In ‘Na santarella' protagonista è una donna ...Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo (Napoli, Piazzetta duca d’Aosta 263) in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta, con adattamento e regia di Claudio Di Palma. Debutto nazionale venerdì ...67 del 20/12/2016. Al teatro Augusteo debutto nazionale di Massimo De Matteo in “‘Na santarella” di Eduardo Scarpetta venerdì 2 febbraio. Massimo De Matteo protagonista al teatro Augusteo (Napoli, ...