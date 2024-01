Mutui | la Bce tiene i tassi fermi ma la rata calerà di 200 euro entro fine anno | perché?

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La Bce lascia invariato il costo del denaro confermando le previsioni della vigilia. Lo scenario internazionale resta difficile. Ma non è facile neppure la situazione di chi un mutuo lo deve scegliere ora

Assegno di inclusione. Con il debutto previsto con i primi pagamenti che arrivano domani 26 gennaio, arrivano anche le istruzioni per l'uso della Carta di inclusione, lo strumento di ...La Banca centrale europea ha deciso di lasciare immutati i tassi ufficiali, ma sul mercato le condizioni di finanziamento stanno migliorando già da qualche settimana.Invariati i tassi di interesse per la terza volta consecutiva. La Bce ha deciso di puntare all'obiettivo inflazione al 2%. Cosa cambia per i mutui ...