Mutui agevolati prima casa e altre novità per le famiglie nella legge di Bilancio 2024

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Una norma contenutadiprevede importantiper quanto riguarda l’accesso aistatali. Ecco di cosa si tratta. I tassi deicontinuano a crescere e il governo ha cercato di agevolare l’accesso ai finanziamento anche allenumerose che avranno a disposizione 100 milioni all’interno delle categorie prioritarie. In questo modo potranno accedere al Fondo di garanzia per la(informazioneoggi.it)Si tratta dello stesso Fondo a cui possono accedere gli under 36, gli inquilini delle case popolari e i nuclei monogenitoriali con figli minori. A deciderlo è una norma contenuta nell’attuale ...

La surroga del mutuo è completamente gratuita: infatti, la banca erogante non può addebitare al cliente nessuna spesa per commissioni, istruttoria o accertamenti catastali, ed è inoltre obbligata ad ...I mutui a tasso fisso stanno invertendo finalmente la rotta, con le prime discese sul costo della rata mensile dopo due anni di aumenti. Gli effetti dello stop agli aumenti dei tassi di interesse si..Poi, accesso agevolato delle imprese dell'indotto al fondo di garanzia ... per abbattere gli interessi che le imprese dell'indotto dovranno corrispondere sui mutui per nuova liquidità. "La nostra ...