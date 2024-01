Municipio X M5S | “Approvato un atto di indirizzo per l’esecuzione di un murale pro ‘World Skate Games 2024’”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Nel Consiglio municipale di oggi si approva undiperdi undedicato agli sport urbani. Ilsarà ubicato in Via del Sommergibile, tra Via Baffico e Via dell’Idroscalo, utilizzando una parete delle case Ater. L’iniziativa è in linea con quanto già determinato tramite mozione del 30 novembre scorso – anche quest’ultima d’intesa tra M5S e PD -: l’obiettivo primo comune è rendere Ostia capitale mondiale delloboard. Il, raffigurando il mondo degli urban sport nei pressi dell’impianto diboard di Ostia, contribuirebbe a promuovere ancora di più le manifestazioni sportive, soprattutto in occasione dei prossimi World2024. Adesso, per la sua realizzazione, ...