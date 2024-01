MotoGP | parla Fabio Di Giannantonio | “Sono davvero carico”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Pausa invernale e tempo di presentazioni per le scuderie della. Ieri è toccato alla VR46 con i suoi protagonistiDie Marco Bezzecchi, pronti a vivere una stagione da protagonisti e magari con qualche podio in più. Soprattutto il romano che ha rialzato la testa nel finale di stagione e si è ritagliato spazi sempre più importanti. Così ieri, a margine della presentazione, è intervenuto perre dei suoi obiettivi e ha fatto anche le proprie previsioni per il prossimo anno.Di: “Abbiamo un grande potenziale per poter raggiungere le nostre ambizioni” Crediti foto: pagina facebook del pilotaQueste dunque alcune delle parole di Diggia riprese dai canali ufficiali della: “...