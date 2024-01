Moto Frigo Babbi | In Austria per vincere»

Leggi su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Mentre festeggia la medaglia d’oro appena ricevuta a Verona, per la vittoria nel trofeo Crono Climber 2023, il centauro ravennate Vitaspensa già a quello ’24. E dopo aver conquistato quattro titoli nazionali in carrierain questa nuova stagione punta anche all’. Il centauro tornerà a gareggiare oltralpe nelle due tappe del campionatoco di velocità in salita. Il 20 e 21 aprile sarà nel territorio del Landshaag per quella gara e parteciperà anche il secondo weekend di giugno a quella dello Julbach. "Come negli anni passati – spiega – piloterò la mia Bmw S1000RR e con Anthony Lanzo ai box in qualità di capomeccanico per mettere a punto lapreparata da Tondo Garage. L’unica novità rispetto al recente passato è il mio ingresso ...