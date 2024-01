Mosca gioca con la vita dei nostri prigionieri | la rabbia di Zelensky

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Kiev chiede "un'indagine internazionale" sull'abbattimento dell'aereo con 65 ucraini a bordo. "È ovvio che i russi stannondo con ladeiucraini, con i sentimenti dei loro parenti e con le emozioni della nostra società", ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un messaggio su Telegram. "È necessario stabilire tutti i fatti chiari. Per quanto possibile, dato che l'incidente aereo è avvenuto in territorio russo, al di fuori del nostro controllo. 'Fatti' è la parola chiave adesso", ha aggiunto. "Il nostro servizio di sicurezza ucraino sta indagando su tutte le circostanze. E ho incaricato il ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina di informare i partner sui dati disponibili in Ucraina".