Morto nel bosco a 66 anni | «Sempre impegnato come volontario nella pulizia dei sentieri»

(Di giovedì 25 gennaio 2024) TORRE DE’ BUSI. È scivolato per 50 metri: l’allarme lanciato dalla moglie che non lo ha più visto tornare. Alfio Arena, 66, lascia due figli.

Torre de’ Busi. Era uscito di buonora mercoledì mattina per dei lavoretti nel bosco di fronte alla sua abitazione in via Casello. Quando a ... (bergamonews)

TORRE DE’ BUSI. È scivolato per 50 metri: l’allarme lanciato dalla moglie che non lo ha più visto tornare. Alfio Arena, 66 anni , lascia due figli. (ecodibergamo)

Demir che fine ha fatto: svelato come è morto Tutti i nodi stanno venendo al pettine e nella prossima puntata della soap turca si scopriranno dettagli ...Un'altra tragedia ha colpito il mondo del lavoro, portando via prematuramente la vita di un giovane operaio specializzato. Edoardo Serafini, questo il suo nome, aveva 29 anni, ed ha perso la vita ment ...Lavorò in viale Palmanova, nel locale ora gestito dai parenti. Si era dedicato fino alla pensione al negozio di via Roma ...