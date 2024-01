Morto nel bosco a 66 anni | la figlia in lacrime | “Non scorderò mai quell’ultimo saluto”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Torre de’ Busi. Era uscito di buonora mercoledì mattina per dei lavoretti neldi fronte alla sua abitazione in via Casello. Quando a mezzogiorno la moglie non l’ha visto rientrare ha chiamato il 118. Nel giro di qualche minuto sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino, che purtroppo poco dopo hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo in una scarpata. Si chiamava Alfio Arena il 66enne trovato senza vita in località San Marco a Torre de’ Busi, comune della Val San Martino al confine con la provincia di Lecco e tornato a essere bergamasco nel 2018. Originario di Milano, dove lavorava come autista dei bus Atm, Arena si era trasferito lì nel 2002 con la moglie Morena e i figli Fabiana e Danilo, che ora hanno 23 e 27. Dopo essere andato in pensione nel 2018, il 66enne si era dedicato al bene della comunità e insieme ad alcuni concittadini ...