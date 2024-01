Morte Andreea Rabciuc | svolta nelle indagini Le novità

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 gennaio 2024) riguarda Gresti, il fidanzato della giovane, indagato anche per istigazione al suicidio Simone Gresti, il fidanzato dalla 27enne romenascomparsa a Moie (Ancona) il 12 marzo 2022, è indagato anche per istigazione al suicidio. È quanto emerso dopo l’accertamento irripetibile svolto al Comando provinciale dei carabinieri della Montagnola ad Ancona, dove ha sede la Sezione Scientifica. Dunque, il 44enne resta indagato anche per omicidio volontario, sequestro di persona e spaccio di droga. Le due ipotesi, sia quella del suicidio che quella dell’omicidio restano entrambe in piedi. Si spera che ledella scientifica possano far luce su tutti gli aspetti della vicenda. Inoltre, quando è stato rinvenuto il cadavere, sarebbero stati ritrovati anche brandelli di una sciarpa e di un foglio di carta. L’ipotesi è che si ...