Monza | incendio in un’abitazione di viale Marconi | una persona evacuata

(Di giovedì 25 gennaio 2024), 25 gennaio 2024 –in una casa stanotte a, una. Erano le 4.50 quando inGuglielmo, squadre del Comando die Brianza dei vigili del fuoco sono intervenute per unin una abitazione di due piani fuori terra. È stata fatta evacuare la solaall'interno, poi lasciata alle cure delle sanitario in posto. Sono intervenuti l'autopompa e l'autoscala dalla sede centrale di, l'autopompa da Lissone e il carro soccorso da Desio. L'intervento è durato circa 2 ore.

