Monopoli | da domani Sudestival | apertura con apertura con Kasia Smutniak ed Alessandro Roja Le sezioni

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal 26 gennaio al 15 marzo 2024 torna il, il festival della Città di, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico. Giunto alla sua 24esima edizione, ilè il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime del cinema italiano, della recente produzione di DOC e di cortometraggi italiani, nella splendida cornice della città di. Il tema dell’imprevisto, del caso, dell’instabilità della vita sarà il fil rouge dell’edizione, che vedrà il fulcro come sempre nel concorso dei lungometraggi, con due anteprime nazionali, ...

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dal 26 gennaio al 15 marzo 2024 torna il Sudestival, il festival della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e ...Sono già tre le tranche relative al minutaggio (1^-7^/8^-14^/15^-21^). Un fattore fondamentale per buona parte delle società di C che, per il tramite della contribuzione della Lega ...Mercoledì 24 gennaio 2024 va in scena il primo sciopero dei mezzi pubblici del nuovo anno. Il trasporto pubblico si fermerà in tantissime città italiane, con i classici disagi connessi. Anche in Brian ...