Monica Guerritore | Amo Fellini | perciò ballo Ginger e Fred a teatro

Nell’adattare la sceneggiatura di quel film (firmata Fellini, Guerra e Pinelli) a spettacolo teatrale, che anche dirige, Monica Guerritore non torna solo sulla critica alla tv che maschera la realtà; ...Il civico giusto all'archivio di Stato di Roma con l'incontro "Non tutti gli uomini. Le storie di chi non si voltò dall'altra parte" ...L'influencer Giulia Nati si è ritrovata al centro di una tempesta mediatica dopo la pubblicazione dell'ultimo video che avrebbe dovuto essere ironico ma, tuttavia, in molti ...