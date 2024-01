Modena vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Il derby della via Emilia mette di fronte i canarini che stanno lottando per un posto nei playoff, mentre i gialloblù cercano l’allungo decisivi per conquistare la promozione.vssi giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 14 presso lo stadio BragliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono noni in classifica con 28 punti, ad una sola lunghezza dalla zona playoff. La squadra di Bianco è in un momento di grave difficoltà visto che non vince da sette turni, durante i quali hanno ottenuto soltanto due punti, frutto di quattro sconfitte e due pareggi. Serve un cambio di passo immediato per raggiungere i playoff. I gialloblù sono sempre capolisti con sei punti di vantaggio sul Como ...