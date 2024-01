Moda | Prisma tech acquisisce maggioranza di We wear per diventare leader virtual fitting

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) –, azienda system integrator italiana specializzata in soluzioni software e hardware all?avanguardia per la digitalizzazione 3D, ha acquisito l?81,25% di H2020, la holding che detiene il 78% di We, pmi innovativa che rivoluziona l’esperienza d’acquisto nel mondo dellaattraverso un’ampia gamma di servizi diresi possibili attraverso un avanzato processo di digitalizzazione del consumatore. A garanzia della continuità aziendale tutti i soci che ad oggi hanno investito in Wecontinuano a fare parte della compagine azionaria.Attraverso l?innovativa tecnologia di digitalizzazione del consumatore, capace di generare un ‘gemello digitale’? della persona,...

(Adnkronos) – Prisma tech , azienda system integrator italiana specializzata in soluzioni software e hardware all’avanguardia per la digitalizzazione ... (periodicodaily)

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Prisma tech, azienda system integrator italiana specializzata in soluzioni software e hardware ...Lá no começo de tudo, em se tratando da televisão, tivemos José Carlos de Moraes, o Tico-Tico, e Carlos Spera representando uma geração de grandes repórteres. Hoje, Roberto Cabrini e Caco Barcellos si ...Ora passa all’azione e trova il regalo prezioso per lei. Orecchini Pendenti con Prisma Gem Quadrata e Pavé, Bronzallure (€129) Collana in acciaio con cuore e lucchetto, Bluespirit (€29) Anello in ...