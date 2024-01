Mo | Israele | ' minaccia di infiltrazione al confine con il Libano ' rimossa' '

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Tel Aviv, 25 gen. (Adnkronos) - L'esercito israeliano afferma che le preoccupazioni per unadivicino all'insediamento di Hanita, alcon il, sono ormai finite. “A seguito delle notizie sull'identificazione di un sospetto nell'area di Hanita allibanese, dopo i controlli da parte delle forze militari israeliane nell'area, il timore di infiltrazioni è stato rimosso”, ha scritto l'esercito israeliano su X. Questa mattina l'esercito israeliano ha mobilitato le truppe e dichiarato lo stato di allerta in nove insediamenti vicino allibanese dopo la notizia che individui armati si erano infiltrati nel paese.

