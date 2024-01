Mo | Boccia | ' Pd unito | serve maggiore impegno governo per pace e due Stati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “L'diplomatico del nostro Paese per lain Mo sulla base del riconoscimento di due popoli e dueè sempre stato uno degli assi principali della nostra politica estera". Così il presidente dei senatori dem, Francesco, commenta l'esito dell'assemblea dei parlamentari del Pd. "Il Pd,sul testo della mozione che depositeremo in Parlamento, chiede undel nostroin questa direzione. È necessario che il l'Italia si faccia protagonista di una azione diplomatica, prima di tutto in sede europea, che lavori per costruire un percorso che giunga al più presto ad uno scenario diuna politica estera europea forte e coesa che chieda un ...