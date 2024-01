Misure anti-inflazione | Un posto a tavola per un bambino in più | con menù da dieci euro

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Grosseto, 25 gennaio 2024 – Parafrasando il titolo della commedia musicale con Johnny Dorelli, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha creato una campagna insieme a Fipe-Confcommercio, per favorire la presenza di famiglie nei ristor. "Aggiungi unche c’è unin più" è il nome dell’iniziativa che vuole aiutare le famiglie. L’, nonostante sia scesa di qualche punto percentuale nelle ultime settimane, continua a colpire in maniera molto pesante le famiglie. Così Fipe-Confcommercio ha proai propri associati l’inserimento di undedicato ai bambini a soli 10,affinché ritorni l’abitudine conviviale nei tavoli dei ristor. L’iniziativa prenderà il via dal primo febbraio e ...

Luigi De Siervo ha annunciato importantissime novità che verranno introdotte per contrastare il fenomeno della pirateria in Serie A De Siervo, ad della Serie A, in una nota ha annunciato le novità per ...Un 25enne marocchino e un 39enne nigeriano sono stati arrestati per spaccio martedì 23 gennaio nei pressi del parco della Malpensata durante un’operazione della polizia locale di Bergamo.L'arresto è stato convalidato e la misura cautelare della custodia in carcere è stata applicata. L'operazione della Guardia di Finanza è stata condotta con il coordinamento della Procura di Palmi, ...