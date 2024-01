Minacciano il figlio e lo obbligano a “fare il maschio” | condannati per maltrattamenti

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La violenza è una questione complessa che sempre più spesso vede nella diversità una vittima sacrificale. Perché si ha paura di ciò che non si conosce, perché mancano l’accettazione e il rispetto verso gli altri e, a volte, pure l’umanità. In che altro modo si potrebbe spiegare, altrimenti, quello che è accaduto a un giovane ragazzo torinese che è stato vessato, umiliato e maltrattato solo perché dichiaratosi omosessuale? La cultura omofoba, questo è chiaro, è divampante nella società contemporanea. Un cancro così profondo e radicato che fa fatica a essere espulso e che manifesta tutta la sua atrocità con episodi di violenza che, purtroppo, ancora oggi popolano i media nazionali. Ma la storia che vi raccontiamo oggi è diversa e lo è perché quel dramma psicologico vissuto da un ragazzo è stato perpetuato dalla sua famiglia, proprio quella che avrebbe dovuto proteggerlo e tenerlo a ...

