MINACCIA CON RICATTO IN BITCOIN dal titolo | Lo so | sei un pedofilo!

(Di giovedì 25 gennaio 2024)CONINtramite email con oggetto: Don't miss your unsettled payment. Complete your debt payment now.Nuova variante, questa volta in italiano, della truffa con richiesta di estorsione dal“ Lo so, sei un”. Se non pagate la cifra richiesta inil finto virus che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : So che sei un pedofilo. So del tuo interesse per i bambini piccoli So anche che ti piace guardare foto e video di bambini. Qualche tempo fa, guardando video porno, hai scaricato un virus sul tuo dispositivo. Questo ...