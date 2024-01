Milan | Udinese presenta reclamo contro la squalifica dello stadio per razzismo

(Di giovedì 25 gennaio 2024), l’ha deciso direlaper una giornata del suoper… Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha deciso di sanzionare l’con unadi una giornatedopo i fatti accaduti nella partitail, con i beceri cori di stampo razzista intonati da alcuni tifosi presenti nella curva friulana indirizzati a Mike Maignan. Nel frattempo sono stati individuati altri quattro responsabili degli insulti razzisti. A questi il Questore della città di Udine, Alfredo D’Agostino, ha emesso un Daspo della durata di cinque anni, misura massima per i non recidivi. ...

Nel frattempo, dopo l'individuazione di altri quattro responsabili degli insulti razzisti al portiere del Milan, come per il primo identificato l'Udinese ha annunciato di averli banditi a vita dal suo ... ASCOLI Ha fatto molto scalpore il caso relativo ai beceri insulti di stampo razzista da parte di alcuni tifosi dell'Udinese nei confronti del portiere del Milan Mike Maignan durante la partita allo ...