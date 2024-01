Milan | lotta scudetto? Alessandro Florenzi ha sempre amato il nascondino

Leggi su dailymilan

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ile la: il terzino rossoneroha detto la sua sul periodo di forma della squadra e il campionato Inter e Juventus fin qui hanno quasi monopolizzato il campionato di Serie A, facendo un percorso praticamente perfetto. Tutte le altre squadre hanno fatto dei passi falsi ma ilè comunque riuscito a rimanere a soli sette punti di distanza dalla vetta. Per i rossoneri l’obiettivoè di certo difficile da raggiungere, ma non impossibile. Intervistato da Sportmediaset il terzino delha parlato di questa stagione di Serie A e delle possibilità dei rossoneri di vincere il campionato: Bisogna fare i complimenti a Juventus e Inter per questo percorso ...