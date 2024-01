Milan | i consigli di Sacchi | «Pioli | valori e l’Europa League | vi spiego»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Arrigo, ex allenatore, ha dato deialin un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato die delArrigo, ex allenatore, ha dato deialin un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato die del. Le sue dichiarazioni.– «Se continua così e se proseguono i miglioramenti, non vedo per quale ragionedovrebbe essere mandato via a fine stagione. L’importante è che iltenga sempre il piede schiacciato sull’acceleratore e che creda nelle sue potenzialità».– «Sto iniziando a vedere una squadra, ...