Milan | complimenti Andriy Shevchenko! Il messaggio per la leggenda rossonera

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La leggenda delShevchenko è stato nominato presidente della Federcalcio ucraina: ildel club rossonero Ilnel corso della sua storia ha avuto tanti giocatori di altissimo livello e tra questi è impossibile non nominareShevchenko. L’attaccante ucraino negli anni è diventato un idolo per i tifosi rossoneri, una vera e propria leggenda. Appesi gli scarpini al chiodo Sheva è rimasto legato al mondo del calcio e in particolare alla propria Nazionale. Non a caso oggi è stato nominato presidente della Federcalcio ucraina, come annunciato dallo stesso attaccante sui propri canali social con il seguente comunicato scritto: “Oggi inizio il mio nuovo ruolo di presidente della Associazione ucraina di calcio. Ci aspetta un compito grande e responsabile: sviluppare il calcio ...