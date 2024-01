Milan-Bologna | Thiago Motta | “La squadra di Pioli è una delle candidate per lo Scudetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 gennaio 2024) “Stiamo bene e ci stiamo preparando nel modo giusto come sempre. Cercheremo di fare bene nella prossima partita contro un’avversaria importante”. Lo ha detto l’allenatore delin conferenza stampa, in vista della prossima partita di San Siro contro il. L’infermeria è un tema caldo nell’attualità rossoblù: “Saelemaekers sta meglio rispetto a Karlsson, perché viene da uno stop più breve, mentre Jesper viene da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma. Ilic? Fisicamente è più indietro degli altri. Noi cercheremo di aiutarlo a migliorarsi e sono sicuro che per il futuro può diventare un giocatore importante per il”. C’è ancora da aspettare per il rientro di Ndoye: “Farà il massimo per recuperare nel minor tempo ...