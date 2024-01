Milan-Bologna | oggi pomeriggio la conferenza stampa di Thiago Motta

Ecco il report della seduta odierna del Bologna in vista del Milan , durante la quale è torna to in gruppo Alexis Saelemaekers (pianetamilan)

Conte-Napoli, affare ancora possibile. Ne parla Sportmediaset con ampio focus dedicato all'allenatore italiano seguito anche da Roma e Milan: "De Laurentiis, è sempre lì in agguato. Ha ricevuto il no ...Il Milan, dopo la clamorosa vittoria del Bluenergy Stadium conquistata nei minuti finali, ha il mirino puntato al prossimo match di Serie A. La ventiduesima giornata del massimo campionato italiano ...Giorni di preparazione, in quel di Milanello, in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan ospitare il Bologna, grande sorpresa della stagione corrente. I rossoneri scenderanno in ...