Migranti | effetto Cutro | la lunga attesa per la richiesta d’asilo “Giorni in coda solo per avere l’appuntamento per la formalizzazione Che potrebbe essere tra un anno”

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Migliaia di immigrati fla fila, giorno e notte, fuori dalle questure italiane. Senza quel timbro niente permesso di soggiorno e niente lavoro. “I decreti stpeggiorando la situazione creando i presupposti per problemi di ordine pubblico”

Dopo il picco del 2021, «nel 2023 i rintracci sono aumentati del 30%», ma contemporaneamente, anche per effetto del nuovo regolamento regionale, «i posti sono diminuiti da 300 a 204, il 32% in meno: ...Questo rapporto di causa ed effetto non influenzerà solo la vita dei migranti, ma avrà anche gravi ripercussioni sui residenti locali. Bisogna anche ricordare però che tutti gli Stati membri dell'Ue ...La Camera ha approvato il ddl di ratifica dell’accordo Italia-Albania sui migranti, che prevede l’apertura di due ... sul versante italiano restano intatti i nodi di una strategia il cui effetto ...