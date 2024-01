Migranti all’addiaccio nel Cpr di Trapani | per chi protesta ci sono gli idranti Ilaria Cucchi | “Lager | vanno chiusi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Dopo un incendio, lunedì scorso, il Centro di permanenza per il rimpatrio di Milo () è inagibile per il 90 percento. Da allora le 140 persone trattenute dormono, accanto ai moduli che li ospitavano, a quanto risulta con poche coperte e senza materassi, esposti alle intemperie e con servizi igienici del tutto insufficienti. Quando mercoledì sera alcune decine di tunisini che, riporta l’Ansa, avrebbero dovuto lasciare il centro, hannoto accatastando e dando fuoco ad alcuni cartoni, sivisti reprimere con glie, avrebbero riferito alcuni, con l’uso di lacrimogeni. Dalle autorità non trapela alcuna informazione rispetto ai fatti, né sulle condizioni delle persone trattenute, per lo più tunisini in attesa di rimpatrio, ma anche persone con ricorsi avviati o ...