Meteo del weekend | la nebbia blocca il Nord Italia | brutte sorprese al Sud

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 25 gennaio 2024) Ildel 27-28 gennaio insarà influenzato dal forte dominio dell’anticiclone, che porterà tempo stabile e in gran parte soleggiato su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, le condizioni atmosferiche non saranno omogenee in tutte le regioni.: Nebbie Persistenti e Calo delle Temperature Nel, specialmente in Val Padana, ci si aspetta la formazione di nebbie diffuse che potrebbero diventare più persistenti nel corso del. Questo fenomeno limiterà il soleggiamento e causerà un calo delle temperature massime diurne, seppur rimanendo al di sopra della media stagionale. Nelle regioni centrali e meridionali, il clima si manterrà mite con temperature superiori alla media del periodo. Si prevede, inoltre, un incremento ...