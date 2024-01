Meteo | arriva una bolla di aria calda sull' Italia | temperature sopra le medie del periodo

(Di giovedì 25 gennaio 2024) La giornate più interessate dal fenomeno saranno quelle di giovedì 25 e venerdì 26 gennaio. Le massime potranno toccare punte di 20 gradi e oltre in Sicilia, Sardegna e in alcune aree del Meridione, i 15 °C al Centro e raggiungere, se non superare, i 10-12 gradi in Pianura padana. Alta pressione e bel tempo dureranno fino a inizio febbraio

Il direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, accelera per completare il mercato. Filippo Sgarbi è in arrivo, mentre Marco Pellegrino sembra destinato all'estero. Si attendono novità per ...L’inverno in Italia sembra aver perso la sua identità, trasformandosi in un periodo sempre più mite, con lunghe fasi meteo miti e pochissima neve. Ma cosa sta causando questi cambiamenti E cosa ...Durante lo scorso weekend infatti, a causa del forte vento di grecale gli aliscafi hanno annullato tutte le partenze da Napoli e Sorrento. Il VIDEO in alto.