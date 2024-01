Meteo | Anticiclone sub-tropicale porta gravi conseguenze | vi spieghiamo quali

Un Meteo in continuo cambiamento. Stando alle previsioni del tempo delle prossime settimane, ci potrebbe essere una nuova rivoluzione. Come finirà ... (zon)

Firenze, 24 gennaio 2023 - I giorni della merla? Quest’anno potrebbero non esserci. E questo per colpa di un robusto campo di alta pressione, di ... (lanazione)

Milano – Un gennaio che saprà di marzo . Stando alle previsioni è in arrivo una “enorme espansione” verso nord e “per la prima volta” in questo ... (ilgiorno)

Ecco le previsioni meteo per venerdì 26 e sabato 27 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 gennaio. Per quanto riguarda la situazione sinottica ...Un potente anticiclone mette in pausa l'inverno: si apre un fine settimana soleggiato e particolarmente mite, con temperature primaverili ...dell’anticiclone subtropicale Zeus verso nord, con la totale copertura anche del nostro Paese a garanzia di tempo stabile, in prevalenza soleggiato e molto mite. Sembrerà di essere a marzo". Un ...