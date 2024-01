«Messina Denaro fermato nel 2017 a un posto di blocco ma non fu riconosciuto»

Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Matteo Messina Denaro fu fermato 7 anni fa a un posto di blocco ma non fu riconosciuto. A rivelarlo ... (dayitalianews)

Il procuratore: «Il boss venne fermato in provincia di Trapani. Oggi l’impegno della procura di Palermo è quello di individuare chi lo ha favorito» (corriere)

“Messina Denaro fermato sette anni fa a un posto di blocco , non fu riconosciuto” : la rivelazione del procuratore di Palermo “Messina Denaro ... (tpi)

Pubblicato il 25 Gennaio, 2024 “Matteo Messina Denaro ha vissuto a lungo nel territorio del Trapanese, il suo territorio, sicuro di non essere ... (dayitalianews)

Matteo Messina Denaro fu fermato 7 anni fa ad un posto di blocco ma non fu riconosciuto: è quanto rivelato dal procuratore di Palermo ..."Matteo Messina Denaro ha vissuto a lungo nel territorio del trapanese, il suo territorio, sicuro di non essere scoperto. Indagando dopo il suo arresto abbiamo scoperto che era stato addirittura ...Il nuovo nucleo dedicato all'ippica, è composto da 16 Carabinieri: 8 dal reparto operativo centrale di Roma e 8 dai reparti interregionali (2 da Torino, 2 da Parma, 2 da Salerno e 2 da Messina ... all ...